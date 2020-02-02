ФОТО | У Монумента свободы вместо моря цветов — один маленький веночек

Сегодня исполняется 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. Можно было бы предположить, что по этой причине будет празднично и в Таллинне у Монумента победы в Освободительной войне, но не тут-то было.
"Я ждал по случаю годовщины Тартуского мира моря цветов, но его не было. Был только венок от Литвы", - сообщил фотограф Delfi.
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