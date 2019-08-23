ФОТО | У мемориала жертвам коммунизма прошла памятная церемония

В 16 часов началась памятная церемония у мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги, которую проводят по случаю 80-летия со дня заключения пакта Молотова-Риббентропа.
На церемонии присутствовали министр обороны Юри Луйк, министр юстиции Райво Аэг, посол Латвии Раймондс Янсонс, посол Литвы Гедриус Апуокас.
Вел церемонию архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви (EELK) Урмас Вийлма. Выступил Эстонский национальный мужской хор под руководством Микка Юлеоя.
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