ФОТО | У мемориала жертвам коммунизма прошла памятная церемония

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В 16 часов началась памятная церемония у мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги, которую проводят по случаю 80-летия со дня заключения пакта Молотова-Риббентропа.