03.09.2019, 11:15

ФОТО | У Хийумаа был замечен буй связи подводных лодок с российской маркировкой

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rus.delfi.ee
EST 22
ФОТО | У Хийумаа был замечен буй связи подводных лодок с российской маркировкой
Olev Kivistik

На прошлой неделе во вторник вечером на хийумааском пляже Kalanast Ristna увлеченные гребным сёрфингом люди заметили покачивающийся на поверхности воды странный предмет с антенной.

В воде плавал в вертикальном положении металлический цилиндр метровой длины с белой надписью на русском языке, из которого торчала длинная антенна.

На сообщение об обнаружении странного предмета отреагировали пограничники, этим же вечером они приступили к поиску предмета, работы продолжались и на следующий день, но найти буй не удалось.

Начальник кярдлаского отделения полиции Мооника Раудсепп сказала, что по фотографии можно сделать вывод, что речь идет о гидроакустическом буе, который мог быть использован в военных целях.

Раудсепп предупредила, что морские буи, используемые военными, иногда снабжены небольшим зарядом взрывчатки, чтобы по прошествии определенного времени могло произойти самоуничтожение устройства.

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