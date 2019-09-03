ФОТО | У Хийумаа был замечен буй связи подводных лодок с российской маркировкой

В воде плавал в вертикальном положении металлический цилиндр метровой длины с белой надписью на русском языке, из которого торчала длинная антенна.

На сообщение об обнаружении странного предмета отреагировали пограничники, этим же вечером они приступили к поиску предмета, работы продолжались и на следующий день, но найти буй не удалось.

Начальник кярдлаского отделения полиции Мооника Раудсепп сказала, что по фотографии можно сделать вывод, что речь идет о гидроакустическом буе, который мог быть использован в военных целях.

Раудсепп предупредила, что морские буи, используемые военными, иногда снабжены небольшим зарядом взрывчатки, чтобы по прошествии определенного времени могло произойти самоуничтожение устройства.

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