ФОТО | У Хийумаа был замечен буй связи подводных лодок с российской маркировкой

В воде плавал в вертикальном положении металлический цилиндр метровой длины с белой надписью на русском языке, из которого торчала длинная антенна.
На сообщение об обнаружении странного предмета отреагировали пограничники, этим же вечером они приступили к поиску предмета, работы продолжались и на следующий день, но найти буй не удалось.
Начальник кярдлаского отделения полиции Мооника Раудсепп сказала, что по фотографии можно сделать вывод, что речь идет о гидроакустическом буе, который мог быть использован в военных целях.
Раудсепп предупредила, что морские буи, используемые военными, иногда снабжены небольшим зарядом взрывчатки, чтобы по прошествии определенного времени могло произойти самоуничтожение устройства.
Подробнее читайте в Hiiu Leht.
Россиян предупредили по поводу арбузов
Колония летнего режима: дети со всей России стали рабами в Анапе
Квартальнов чаще всех руководит и побеждает. Всё о тренерах КХЛ
Реальный возраст доктора Мясникова поразил пользователей Сети