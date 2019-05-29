ФОТО: У Горхолла проходит подготовка к съемкам фильма Кристофера Нолана

Сложив два и два можно предположить, что такие крупномасштабные съемки связаны с кинокартиной компании Warner Brothers, режиссером которой является Кристофер Нолан.

Ранее сообщалось, что съемки в Таллинне пройдут летом этого года в течение нескольких дней, съемочные дни будут длинными.

Жанр кинокартины определен как "эпический экшн в мире международного шпионажа". В ролях: Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи и Кеннет Брана, а премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.