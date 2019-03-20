ФОТО: У дома Стенбока студенты отстаивают свои права

”Уже в 2015 году мы указывали на три важнейших недочета в эстонской системе высшего образования. Вынуждены признать, что они актуальны и в 2019 году: высшее образование финансируется недостаточно, социальные гарантии и система учебных кредитов враждебны по отношению к студентам, стипендии для докторантов не достигают того уровня, чтобы выполнять функцию пособия”, — значится на страничке в соцсети Союза эстонских студенческих объединений.