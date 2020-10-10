ФОТО | У четвероногих друзей из Какумяэ появилась собственная площадка

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, данная площадка — двадцать первая в столице, третья в Хааберсти и первая в Какумяэ. ”На площадке установлено пять тренировочных элементов для собак, чтобы сделать прогулки с питомцем более разнообразными”, — сказал старейшина и добавил, что возле каждого элемента установлена инструкция по применению.

”Тут стоит напомнить, что по правилам содержания собак и кошек в Таллинне собака в общественном месте должна быть на поводке, спускать питомца с поводка можно только на закрытых площадках для собак, — продолжил Ханимяги. — Надеюсь, что новая площадка будет активно использоваться и принесёт радость и дополнительные возможности для проведения досуга вместе с любимцем на тропе здоровья болота Ыйсмяэ”.

Новая площадка для выгула собак находится рядом с тропой здоровья болота Ыйсмяэ на окраине Раннамыйза теэ, она построена по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, работы осуществила Maatriks-RP OÜ. Стоимость работ составила 55 000 евро.

Фото: управа Хааберсти

Фото: управа Хааберсти

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