ФОТО | У Бронзового солдата чтят не только память погибших, но и правила чрезвычайного положения. На количество цветов это не повлияло!

С утра кажется, что призыв Кылварта и Тоом подействовал. Хотя цветов у памятника уже довольно много, но зато людей считанные единицы, и они все соблюдают дистанцию.
по словам находящегося на месте корреспондента Delfi, у Бронзового солдата сегодня больше журналистов, чем людей. Люди приходят семьями и небольшими компаниями, оставляют цветы, делают пару фотографий и сразу уходят, у памятника никто не собирается. Некоторые приходят в масках, но большинство все же без них.
Около 12:00 полиции на месте до сих пор не было.
А вот как выглядел Бронзовый солдат вчера, на кануне 9 мая:
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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