ФОТО | У Бронзового солдата чтят не только память погибших, но и правила чрезвычайного положения. На количество цветов это не повлияло!

С утра кажется, что призыв Кылварта и Тоом подействовал. Хотя цветов у памятника уже довольно много, но зато людей считанные единицы, и они все соблюдают дистанцию.

по словам находящегося на месте корреспондента Delfi, у Бронзового солдата сегодня больше журналистов, чем людей. Люди приходят семьями и небольшими компаниями, оставляют цветы, делают пару фотографий и сразу уходят, у памятника никто не собирается. Некоторые приходят в масках, но большинство все же без них.

Около 12:00 полиции на месте до сих пор не было.

А вот как выглядел Бронзовый солдат вчера, на кануне 9 мая:

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!