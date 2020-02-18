ФОТО | Трагический пожар в Пельгулинне: мать спустила младенца вниз с помощью самодельного каната

Утро четверга начинается для семьи Элли (имя изменено — прим.ред.) обычно: глава семейства рано утром уходит на работу, а жена остается дома с трехмесячным ребенком, пишет Eesti Päevaleht. Около восьми часов утра в квартире на втором этаже деревянного дома в Пельгулинна все спокойно: младенец спит, и Элли тоже планирует вздремнуть. Но чувствует еле уловимый запах гари.

Прямо под их квартирой, на первом этаже, живет пожилой мужчина, у которого наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Элли всегда боялась, что та квартира может загореться, тем более, что мужчина имеет привычку курить в комнате. Однако на этот раз запах не был похож на запах табака. ”Сначала я подумала, что у него что-то с печкой”, — рассказывает женщина. Запах усиливался. ”Тогда я поняла, что это не печь, а пожар”.

Элли выглядывает в окно и видит, что из окна на первом этаже валит густой белый дым. Она идет на кухню и выглядывает в другое окно: та же картина. Женщина понимает, что все серьезно. Она бросается в спальню и в ужасе видит, что пол покрыт покрыт тридцатисантиметровым слоем густого дыма. ”Дым просочился через пол. С каждой секундой его становилось больше!” — рассказывает она.

Женщина понимает, что нельзя терять ни секунды, хватает спящего ребенка, выбегает из задымленной комнаты и закрывает дверь. Она идет в самую дальнюю комнату, поднимает ребенка на максимально возможную высоту, одевает и сажает его в автолюльку.

Элли открывает окно и видит человека, который говорит по телефону.

”На помощь! У меня тут младенец! На помощь!” — кричит женщина.