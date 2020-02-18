18.02.2020, 11:09

ФОТО | Трагический пожар в Пельгулинне: мать спустила младенца вниз с помощью самодельного каната

смотрите, во что огонь превратил их квартиру!
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ФОТО | Трагический пожар в Пельгулинне: мать спустила младенца вниз с помощью самодельного каната
Foto: Jaanus Lensment

Утром 13 февраля на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом. В пожаре погиб один человек, еще 12 были доставлены в больницу.

Утро четверга начинается для семьи Элли (имя изменено — прим.ред.) обычно: глава семейства рано утром уходит на работу, а жена остается дома с трехмесячным ребенком, пишет Eesti Päevaleht. Около восьми часов утра в квартире на втором этаже деревянного дома в Пельгулинна все спокойно: младенец спит, и Элли тоже планирует вздремнуть. Но чувствует еле уловимый запах гари.

Прямо под их квартирой, на первом этаже, живет пожилой мужчина, у которого наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Элли всегда боялась, что та квартира может загореться, тем более, что мужчина имеет привычку курить в комнате. Однако на этот раз запах не был похож на запах табака. ”Сначала я подумала, что у него что-то с печкой”, — рассказывает женщина. Запах усиливался. ”Тогда я поняла, что это не печь, а пожар”.

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Элли выглядывает в окно и видит, что из окна на первом этаже валит густой белый дым. Она идет на кухню и выглядывает в другое окно: та же картина. Женщина понимает, что все серьезно. Она бросается в спальню и в ужасе видит, что пол покрыт покрыт тридцатисантиметровым слоем густого дыма. ”Дым просочился через пол. С каждой секундой его становилось больше!” — рассказывает она.

Женщина понимает, что нельзя терять ни секунды, хватает спящего ребенка, выбегает из задымленной комнаты и закрывает дверь. Она идет в самую дальнюю комнату, поднимает ребенка на максимально возможную высоту, одевает и сажает его в автолюльку.

Элли открывает окно и видит человека, который говорит по телефону.

”На помощь! У меня тут младенец! На помощь!” — кричит женщина.

Тогда она слышит, что где-то — скорее всего, на первом этаже — срабатывает дымовой датчик.

Женщина понимает, что ей надо одеться, но в спальню уже не попасть: весь коридор полон дыма, который становится все темнее и темнее. Элли находит какую-то одежду мужа и выглядывает в подъезд, но и там выход перекрыт. ”Напротив меня стена дыма. Черного, как ночь”, — вспоминает женщина. Она понимает, что идти туда опасно.
Тогда он возвращается в третью комнату, самую удаленную от очага возгорания. Срывает шторы и хватает со стола ножницы. Она разрезает шторы на полоски, которые связывает между собой. У нее получается своего рода канат, который она привязывает к ручке автокресла.

Высота от второго этажа до земли — около пяти метров. Женщина спускает люльку вниз, прямо в руки соседа.

После этого она сама залезает на подоконник и свешивается с него. Поскольку лестница, которую очевидцы принесли к дому, слишком короткая, женщине приходится прыгать.

К этому моменту на место уже прибыли спасатели, скорая и полиция. Медики доставляют женщину и ребенка в больницу.

Домой Элли возвращается в пятницу и еще раз осознаает: если бы в то злополучное утро она спала, то все могло закончиться намного печальнее.

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