17.12.2019, 15:51

ФОТО | Торговый центр T1 был эвакуирован из-за пожарной тревоги


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T1 keskuses oli tulekahju valehäire Foto: Delfi lugeja

Во вторник во второй половине дня был эвакуирован торговый центр T1 в Таллинне. Как оказалось, это была ложная пожарная тревога, на самом деле никакой опасности не было.

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