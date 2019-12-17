ФОТО | Торговый центр T1 был эвакуирован из-за пожарной тревоги

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Во вторник во второй половине дня был эвакуирован торговый центр T1 в Таллинне. Как оказалось, это была ложная пожарная тревога, на самом деле никакой опасности не было.