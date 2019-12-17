17.12.2019, 15:51
ФОТО | Торговый центр T1 был эвакуирован из-за пожарной тревоги
Во вторник во второй половине дня был эвакуирован торговый центр T1 в Таллинне. Как оказалось, это была ложная пожарная тревога, на самом деле никакой опасности не было.
Что заявили в суде родители ребенка с вросшей в колени гречкой
Россиянин представлялся полковником ГРУ и оскорблял дочь
Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. Самая грозная пара – «Реал» — «МанСити»
"Это шоу-бизнес": Дмитриев о скандале в фигурном катании России