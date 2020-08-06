ФОТО: Тоомас Хендрик Ильвес призвал жителей Эстонии носить маски

”После возвращения из США и двухнедельного карантина я почувствовал себя дома в Эстонии свободным: низкие показатели заболеваемости позволяли людям ходить без масок. По крайней мере в сельской местности. Но и в городах люди чувствовали себя беззаботно. Но сейчас, когда количество случаев заражения стало снова быстро расти, мы все должны позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, держать дистанцию и носить маски в общественных помещениях и многолюдных местах”, — написал Ильвес.



https://www.facebook.com/thilves/posts/10158073097083860

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!