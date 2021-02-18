18.02.2021, 18:44

ФОТО | Тендер на строительство комплекса Таллиннского городского театра: поступило четыре предложения


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Linnateater
LinnateaterFoto: Sven Arbet

Сегодня открыли поступившие на конкурс предложения о строительстве комплекса Таллиннского городского театра. Желание осуществить реконструкцию имеющихся и строительство новых зданий Городского театра выразили четыре предприятия. В ближайшие недели планируется объявить победителя тендера.

К сроку были представлены четыре предложения в ценовом диапазоне 17,9-19,5 млн евро (без учета НСО). Предполагаемая стоимость тендера была 20 млн евро (без учета НСО).

Поступили предложения от предприятий Merko Ehitus Eesti и Nordlin Ehitus, совместные предложения представили Ehitus5ECO и Silindia Ehitus, а также Oma Ehitaja и Ehitustrust.

«После того, как определится победитель тендера мы сможем приступить к строительству, которое продлится два года, - сказала вице-мэр Эха Вырк. – Планируемая общая стоимость проекта 28,4 млн евро. Новый театральный комплекс должен быть готов в 2023 году. Безусловно, это стройка века!»

В результате строительства исторического IX квартала в Старом городе в Городском театре и на летней сцене появится 620 дополнительных мест для публики.

«Театр обзаведется новым залом black box на 130 мест, а «Адская сцена» получит дополнительно 190 мест и будет вмещать 350 человек. На летней сцене появится около 300 дополнительных сидячих мест, - уточнила Вырк. – На улице Лай будут возведены два новых здания, а имеющиеся строения пройдут этап реновации. В результате эти два двора образуют целостный театральный комплекс».

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, проект поддерживает художественные цели представительского театра города.

«Работавший долгое время в стесненных условиях театр сумел найти путь к сердцу публики, и я верю, что улучшенные условия станут стимулом для появления новых шедевров, – сказал вице-мэр. - Наконец, проблема с нехваткой места будет решена и в будущем наслаждаться прекрасными представлениями сможет более широкая публика».

Цель проекта по развитию Таллиннского городского театра – построить новые и обновить старые театральные залы. Учитывая требования по охране памятников старины, по адресу ул. Лай, 23 будет построено два новых здания.

В 2018 году на архитектурный конкурс по реконструкции Городского театра было представлено 13 заявок и эскизов. Победителем стал эскиз «Павильон», авторами которого являются Маарья Каск, Ральф Лыоке, Мяртен Петерсон и Мартин МакЛин из архитектурного бюро Salto AB OÜ.

Минувшей осенью завершился первый этап проекта – открылся расположенный на улице Суур-Сыямяэ производственный комплекс театра. В дальнейшем здесь будет проходить весь процесс производства декораций для спектаклей – от эскиза до конечного результата. В производственном комплексе можно будет полностью подготовить сцену, а затем доставить ее на улицу Лай. Ранее из-за нехватки места производство приходилось закупать.

В ходе проекта планируется в максимально возможном объеме восстановить имеющиеся исторические здания и представить их вниманию широкой аудитории. На территории квартала Городского театра планируется возвести сцену под открытым небом, что позволит продолжить традицию проведения летних представлений.

Планируемое решение учитывает целостность и своеобразие городского квартала, сохраняя при этом четкую границу между старой и новой частями. Поскольку история квартала уходит в 14 век, а имеющаяся сеть улочек в окрестностях IX квартала была сформирована к 16 веку, проектируемые на улице Айда новые здания будут соответствовать исторической застройке. «Адская сцена» будет придерживаться уникальной архитектуры здания. Главные входы в новые залы будут расположены на углу улиц Лай и Айда, чтобы гости театра имели возможность пройти по историческим постройкам.

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