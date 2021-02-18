ФОТО | Тендер на строительство комплекса Таллиннского городского театра: поступило четыре предложения

К сроку были представлены четыре предложения в ценовом диапазоне 17,9-19,5 млн евро (без учета НСО). Предполагаемая стоимость тендера была 20 млн евро (без учета НСО).

Поступили предложения от предприятий Merko Ehitus Eesti и Nordlin Ehitus, совместные предложения представили Ehitus5ECO и Silindia Ehitus, а также Oma Ehitaja и Ehitustrust.

«После того, как определится победитель тендера мы сможем приступить к строительству, которое продлится два года, - сказала вице-мэр Эха Вырк. – Планируемая общая стоимость проекта 28,4 млн евро. Новый театральный комплекс должен быть готов в 2023 году. Безусловно, это стройка века!»

В результате строительства исторического IX квартала в Старом городе в Городском театре и на летней сцене появится 620 дополнительных мест для публики.

«Театр обзаведется новым залом black box на 130 мест, а «Адская сцена» получит дополнительно 190 мест и будет вмещать 350 человек. На летней сцене появится около 300 дополнительных сидячих мест, - уточнила Вырк. – На улице Лай будут возведены два новых здания, а имеющиеся строения пройдут этап реновации. В результате эти два двора образуют целостный театральный комплекс».

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, проект поддерживает художественные цели представительского театра города.

«Работавший долгое время в стесненных условиях театр сумел найти путь к сердцу публики, и я верю, что улучшенные условия станут стимулом для появления новых шедевров, – сказал вице-мэр. - Наконец, проблема с нехваткой места будет решена и в будущем наслаждаться прекрасными представлениями сможет более широкая публика».

Цель проекта по развитию Таллиннского городского театра – построить новые и обновить старые театральные залы. Учитывая требования по охране памятников старины, по адресу ул. Лай, 23 будет построено два новых здания.

В 2018 году на архитектурный конкурс по реконструкции Городского театра было представлено 13 заявок и эскизов. Победителем стал эскиз «Павильон», авторами которого являются Маарья Каск, Ральф Лыоке, Мяртен Петерсон и Мартин МакЛин из архитектурного бюро Salto AB OÜ.