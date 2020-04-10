ФОТО | Театры "Эстония" и "Ванемуйне" окрасились в зеленый цвет в поддержку борьбы с коронавирусом

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Roheline Teater Vanemuine Foto: Argo Ingver

Начиная с четверга здания театра "Эстония" в Таллинне и театра "Ванемуйне" в Тарту будут каждый вечер освещаться зеленым, цветом надежды, чтобы выразить уважение и поддержку всем тем, кто ведет борьбу с коронавирусом. К начинанию призывают присоединиться и другие культурные учреждения.