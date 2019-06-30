30.06.2019, 10:05
ФОТО: Тарту представил новые городские автобусы
Вчера Тарту представил новые городские автобусы, которые работают на газомоторном топливе.
Вчера Тарту представил новые городские автобусы, которые работают на газомоторном топливе.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Убивать нельзя: Дачников предупредили по поводу гадюк
Погибшую на Волге российскую певицу подняли с глубины 17 метров
Хирург НИИ Склифосовского о несостыковках в отравлении Алибасова
Названа самая вредная колбаса