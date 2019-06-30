30.06.2019, 10:05

ФОТО: Тарту представил новые городские автобусы


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 15 pilti
Tartu uued bussid Foto: Argo Ingver

Вчера Тарту представил новые городские автобусы, которые работают на газомоторном топливе.

По плану они начнут обслуживать жителей города уже с 1 июля.

Смотрите фото!

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