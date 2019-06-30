30.06.2019, 10:05
ФОТО: Тарту представил новые городские автобусы
Вчера Тарту представил новые городские автобусы, которые работают на газомоторном топливе.
Вчера Тарту представил новые городские автобусы, которые работают на газомоторном топливе.
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