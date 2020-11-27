ФОТО: Тарту готовится к рождественским праздникам

На Ратушной площади в Тарту началось строительство рождественского городка и уже чувствуется дух праздника. Смотрите фото!
Как мы писали ранее, на столичной Ратушной площади уже зажгли рождественские огни и открыли рынок.
На Ратушной площади в Тарту началось строительство рождественского городка и уже чувствуется дух праздника. Смотрите фото!
Как мы писали ранее, на столичной Ратушной площади уже зажгли рождественские огни и открыли рынок.
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