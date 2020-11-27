27.11.2020, 21:55

ФОТО: Тарту готовится к рождественским праздникам

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Jõululinna ehitus Tartus 27.11.20
Galerii: 20 pilti
Jõululinna ehitus Tartus 27.11.20 Foto: Argo Ingver

На Ратушной площади в Тарту началось строительство рождественского городка и уже чувствуется дух праздника. Смотрите фото!

Как мы писали ранее, на столичной Ратушной площади уже зажгли рождественские огни и открыли рынок.

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