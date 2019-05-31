ФОТО: Таллиннские пляжи сегодня показали международный сертификат качества

Над пляжем Пикакари был сегодня поднят Синий флаг – международный экологический сертификат. Международное жюри Синего флага дает добро на поднятие флагов над таллиннскими пляжами Пирита и Пикакари уже шестой год подряд.
Поднятие флага над Пикакари означает, что пляж соответствует целому ряду критериев - в том числе Синий флаг свидетельствует о том, что вода и качество оказываемых услуг отвечают международным стандартам.
Вице-мэр ТаллиннаВадим Белобровцев поблагодарил сотрудников районной управы за поддержание образцового порядка на пляже. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, получение международного сертификата качества – большое признание для района.
«В этом году у жюри не было ни одного замечания. В Таллинне всего два пляжа в состоянии выполнить все 32 критерия, необходимые для получения Синего флага. Несомненно, это большое признание для нашего района и для всего города. Спасибо всем работникам управы и коммунального департамента, которые позаботились о том, чтобы здесь было все необходимое для отдыха – кабины для переодевания, волейбольная площадка, качели, деревянные настилы, мусорные урны и т.д. Теперь остается только поддерживать порядок и чистоту – это будем делать совместно со всеми посетителями этого прекрасного места», - сказал Ярвелайд.
Начиная с 1 июня пляжный сезон официально открыт и на пляжах будут дежурить спасатели из фирмы G4S. Пляж Пикакари открылся в 2007 году. Он находится на полуострове Пальяссааре возле Екатерининского пирса. Протяженность песчаного пляжа составляет 250 метров, средняя глубина воды - 1,5 метра. До пляжа Пикакари можно добраться на автобусе номер 59.