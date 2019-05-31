ФОТО: Таллиннские пляжи сегодня показали международный сертификат качества

Поднятие флага над Пикакари означает, что пляж соответствует целому ряду критериев - в том числе Синий флаг свидетельствует о том, что вода и качество оказываемых услуг отвечают международным стандартам.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев поблагодарил сотрудников районной управы за поддержание образцового порядка на пляже. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, получение международного сертификата качества – большое признание для района.

«В этом году у жюри не было ни одного замечания. В Таллинне всего два пляжа в состоянии выполнить все 32 критерия, необходимые для получения Синего флага. Несомненно, это большое признание для нашего района и для всего города. Спасибо всем работникам управы и коммунального департамента, которые позаботились о том, чтобы здесь было все необходимое для отдыха – кабины для переодевания, волейбольная площадка, качели, деревянные настилы, мусорные урны и т.д. Теперь остается только поддерживать порядок и чистоту – это будем делать совместно со всеми посетителями этого прекрасного места», - сказал Ярвелайд.