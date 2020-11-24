24.11.2020, 20:54

ФОТО | Таллинн VS Тарту. Выполняют ли местные жители требование носить маски?

 (7)
EST 3
Maski kandmine avalikes siseruumides ja ühistranspordis
Maski kandmine avalikes siseruumides ja ühistranspordisFoto: Rauno Volmar

С сегодняшнего дня начали действовать новые антикоронавирусные ограничения, среди которых обязательство носить маски в помещениях, как например, в магазинах, и в общественном транспорте.

В столичном общественном транспорте, да и на улице сегодня намного больше людей в масках. Многие даже не снимают маски на улице, хотя, быть может, это просто подготовка, чтобы сразу зайти в магазин или автобус. Те, у кого нет маски, пытаются закрыть нос и рот шарфом.

Похожая картина и в Тарту. Люди без масок в автобусе — в меньшинстве.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: