ФОТО | Таллинн разрешает велосипедистам использовать полосу общественного транспорта

Закон о дорожном движении гласит, что по полосе общественного транспорта могут передвигаться рейсовые автобусы, в также везущие пассажиров такси и автобусы. Кроме того полосу могут использовать выполняющие рабочие задания транспортные средства и электромобили с полным электрическим двигателем.

На велосипеде же можно ехать по полосе общественного транспорта только если на это дает право соответсвующий дорожный знак, на котором изображен велосипед и автобус.

В Таллинне такая разметка появилась в центре города — на улице Гонсиори и бульваре Эстония.

Foto: Aivar Pau