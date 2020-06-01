01.06.2020, 17:10

ФОТО | Таллинн разрешает велосипедистам использовать полосу общественного транспорта


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ФОТО | Таллинн разрешает велосипедистам использовать полосу общественного транспорта
Foto: Aivar Pau

Власти Таллинна улучшают возможности для передвижения велосипедистов в столице, по крайней мере в ее центре. С 1 июня на части улиц велосипедисты могут ехать по полосе общественного транспорта.

Закон о дорожном движении гласит, что по полосе общественного транспорта могут передвигаться рейсовые автобусы, в также везущие пассажиров такси и автобусы. Кроме того полосу могут использовать выполняющие рабочие задания транспортные средства и электромобили с полным электрическим двигателем.

На велосипеде же можно ехать по полосе общественного транспорта только если на это дает право соответсвующий дорожный знак, на котором изображен велосипед и автобус.

В Таллинне такая разметка появилась в центре города — на улице Гонсиори и бульваре Эстония.

Foto: Aivar Pau
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