ФОТО | Таллинн разрешает велосипедистам использовать полосу общественного транспорта

Власти Таллинна улучшают возможности для передвижения велосипедистов в столице, по крайней мере в ее центре. С 1 июня на части улиц велосипедисты могут ехать по полосе общественного транспорта.
Закон о дорожном движении гласит, что по полосе общественного транспорта могут передвигаться рейсовые автобусы, в также везущие пассажиров такси и автобусы. Кроме того полосу могут использовать выполняющие рабочие задания транспортные средства и электромобили с полным электрическим двигателем.
На велосипеде же можно ехать по полосе общественного транспорта только если на это дает право соответсвующий дорожный знак, на котором изображен велосипед и автобус.
В Таллинне такая разметка появилась в центре города — на улице Гонсиори и бульваре Эстония.
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