ФОТО | Таллинн призывает водителей и пассажиров носить маски

Аналогичные информационные материалы размещены в общественном транспорте столицы, а также на других городских рекламных площадях. Таким образом в рамках большой социальной кампании власти Таллинна призывают горожан надевать маски там, где наиболее высок риск заражения вирусом COVID-19, и бережно относиться как к самим себе, так и к окружающим людям.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день уровень заражения вирусом COVID-19 в Таллинне достигает 169 человек на 100 000.

Сегодня же Правительство Эстонии сообщило о новых ограничениях, связанных с распространением коронавируса в стране.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!