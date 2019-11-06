06.11.2019, 16:10

ФОТО: Таллинн представил снегоуборочную технику — почти 80 машин!

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Talihooldustehnika ülevaatus Foto: Madis Veltman

Департамент коммунального хозяйства показал на Певческом поле технику, которая будет убирать снег и лед этой зимой в Таллинне.

Всего в распоряжении уборочных фирм 77 единиц техники. Среди них очистители, снегоуборочная техника, самосвалы и другие приборы, которые будут помогать держать улицы в порядке. К началу зимы предприятия имеют 7350 тонн хлорида натрия, 35 тонн хлорида кальция и 864 тонны гранитной крошки для защиты от скольжения. В опасных для движения зонах был установлен 31 контейнер c сыпучим наполнением.

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