ФОТО: Таллинн посчитал рекламу художественной выставки непристойной и потребовал ее убрать

С начала сентября в галерее Fotografiska открыта выставка ”Правда умерла” британского фотографа Элисон Джексон. Таллинн посчитал рекламный плакаты "непристойными" и постановил их убрать.
Юмористическое и остроумное творчество британской художницы Элисон Джексон позволяет зрителям заглянуть в личную жизнь звезд. Однако ни на одной фотографии нет того человека, чей образ изображен — фото-постановки сделаны при участии двойников и людей, похожих на знаменитостей.
Властям Таллинна не понравились два рекламных плаката: на одном женщина, похожая на Принцессу Диану, показывает средний палец, а на другом двойник Дональда Трампа раздвигает ноги "Мисс Мексике".
Согласно постановлению Таллинна, с 13 сентября Fotografiska должна убрать эти плакаты — вместо них должны стоять плакаты с надписью ”Правда умерла” на белом фоне.
Руководитель эстонской галереи Fotografiska Маргит Аасмяэ отмечает, что всего лишь хотела этой рекламой вызвать обсуждение в обществе о том, насколько много ложной информации распространяется в медиа-пространстве.
По ее словам, пристойность или непристойность данных фотографий — вопрос их трактования.
Сама Элисон Джексон недовольна решением убрать рекламу и отмечает, что другим общественным деятелям часто разрешают помещать в общественном пространстве много ложной информации.
Власти столицы считают, что реклама выставки британского фотографа противоречит добрым обычаям и традициям
Таллиннский департамент предпринимательства попросил удалить из картины города размещенную на наружных носителях рекламу выставки произведений британского художника, фотографа и кинематографиста Элисон Джексон "Правда умерла", потому что она противоречит установленным Законом о рекламе требованиям, согласно которым реклама не может идти вразрез с добрыми обычаями и традициями, сообщает Раэпресс.
На наружных носителях рекламы ПТ "Мегамеэдиа групп" (OÜ Megameedia Grupp) в различных районах Таллинна экспонируется реклама выставки Элисон Джексон. В одной из реклам оскорбительно и узнаваемо изображается принцесса Диана, а на другой президент США Дональд Трамп с обнаженной женщиной.
Заведующая департаментом Кайри Вахер отметила, что, несмотря на то, что экспонируется реклама художественной выставки и свобода выражения художника не ограничивается, при экспонировании рекламы в открытом городском пространстве надо следовать общепринятым моральным нормам. Каждый волен посетить фотовыставку и рассматривать представленные там экспонаты, но когда идет экспонирование рекламы в открытом городском пространстве, к этому имеют доступ и несовершеннолетние. Поэтому неважно, действительно ли изображена именно принцесса Диана или Дональд Трамп, но приданное художником сходство было сознательным действием со стороны автора произведения.
В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона о рекламе реклама не может противоречить добрым обычаям и традициям. Точно так же в рекламе нельзя изображать личность в качестве сексуального объекта, реклама не может содержать неуместного обнажения, использовать выражения и образы с сексуальным подтекстом. Одновременно закон устанавливает, что в рекламе без предварительного письменного согласия лица нельзя давать ссылки на это лицо или любым другим способом использовать лицо, в том числе его голос, изображение или фотоматериал о нем.
Согласно предоставленному Таллинском департаменту предпринимательства положением о нем праву департамент распорядился устранить указанную наружную рекламу в течение трех дней со времени получения предписания.
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