ФОТО: Таллинн посчитал рекламу художественной выставки непристойной и потребовал ее убрать

Юмористическое и остроумное творчество британской художницы Элисон Джексон позволяет зрителям заглянуть в личную жизнь звезд. Однако ни на одной фотографии нет того человека, чей образ изображен — фото-постановки сделаны при участии двойников и людей, похожих на знаменитостей.

Властям Таллинна не понравились два рекламных плаката: на одном женщина, похожая на Принцессу Диану, показывает средний палец, а на другом двойник Дональда Трампа раздвигает ноги "Мисс Мексике".

Foto: Alison Jackson

Согласно постановлению Таллинна, с 13 сентября Fotografiska должна убрать эти плакаты — вместо них должны стоять плакаты с надписью ”Правда умерла” на белом фоне.

Руководитель эстонской галереи Fotografiska Маргит Аасмяэ отмечает, что всего лишь хотела этой рекламой вызвать обсуждение в обществе о том, насколько много ложной информации распространяется в медиа-пространстве.

По ее словам, пристойность или непристойность данных фотографий — вопрос их трактования.

Сама Элисон Джексон недовольна решением убрать рекламу и отмечает, что другим общественным деятелям часто разрешают помещать в общественном пространстве много ложной информации.

Власти столицы считают, что реклама выставки британского фотографа противоречит добрым обычаям и традициям