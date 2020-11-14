14.11.2020, 13:41

ФОТО | Такой ноябрь 2020! На клумбах Лаагна теэ цветут розы

 (1)
EST 10
Galerii: 10 pilti
Lilled Laagna teel Foto: Ilmar Saabas

По календарю уже ноябрь, в это время обычно выпадает первый снег. Витрины магазинов уже украшают к Рождеству. В это время в Эстонии до сих пор собирают грибы и ягоды. А на Лаагна теэ цветут цветы.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: