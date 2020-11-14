ФОТО | Такой ноябрь 2020! На клумбах Лаагна теэ цветут розы

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По календарю уже ноябрь, в это время обычно выпадает первый снег. Витрины магазинов уже украшают к Рождеству. В это время в Эстонии до сих пор собирают грибы и ягоды. А на Лаагна теэ цветут цветы.