ФОТО | Такой ноябрь 2020! На клумбах Лаагна теэ цветут розы

По календарю уже ноябрь, в это время обычно выпадает первый снег. Витрины магазинов уже украшают к Рождеству. В это время в Эстонии до сих пор собирают грибы и ягоды. А на Лаагна теэ цветут цветы.
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