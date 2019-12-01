01.12.2019, 16:41

ФОТО: Такого вы еще не видели! В Виймси зажгли елку из канистр

 (1)
EST
Galerii: 25 pilti
Foto: Tiit Blaat

Сегодня в Виймси зажгли очень своеобразную рождественскую елку: она состоит из тысяч канистр.

Примечательно, что автором сооружения является Теэт Суур, известным по нашумевшим во всем мире рождественским инсталляциям в Раквере.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: