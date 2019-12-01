ФОТО: Такого вы еще не видели! В Виймси зажгли елку из канистр

Сегодня в Виймси зажгли очень своеобразную рождественскую елку: она состоит из тысяч канистр.
Примечательно, что автором сооружения является Теэт Суур, известным по нашумевшим во всем мире рождественским инсталляциям в Раквере.
Сегодня в Виймси зажгли очень своеобразную рождественскую елку: она состоит из тысяч канистр.
Примечательно, что автором сооружения является Теэт Суур, известным по нашумевшим во всем мире рождественским инсталляциям в Раквере.
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