ФОТО: Такого вы еще не видели! В Виймси зажгли елку из канистр

Сегодня в Виймси зажгли очень своеобразную рождественскую елку: она состоит из тысяч канистр.
Примечательно, что автором сооружения является Теэт Суур, известным по нашумевшим во всем мире рождественским инсталляциям в Раквере.
Сегодня в Виймси зажгли очень своеобразную рождественскую елку: она состоит из тысяч канистр.
Примечательно, что автором сооружения является Теэт Суур, известным по нашумевшим во всем мире рождественским инсталляциям в Раквере.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Зарезали и контрольный в голову
Прокуратура выяснила, от чего умерли упавшие в кипяток в Пензе
Блестящая идея: оставь ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева