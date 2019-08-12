ФОТО | Так будет до конца недели: в час пик работы на Рейди создали пробку на Пирита теэ

В связи со строительными работами на этой неделе на отрезке Рейди теэ две полосы соединяются в одну как в направлении из центра города, так и в сторону центра. Водителям нужно учитывать, что для проезда по Пирита теэ потребуется несколько больше времени.
При движении из центра две полосы соединяются в одну на перекрестке Нарвского шоссе и ул. Пронкси, у торгового центра "Черный лебедь" (Нарвское шоссе, 90). Вновь раздваивается дорога после дома номер 100. Там же объединяются и разъединяются полосы и при движении в противоположную сторону.
”Поскольку из-за светофоров некоторые участки дороги становятся пунктом торможения и остановки, они требуют более прочного покрытия, что влечет за собой обширные строительные работы по укреплению дорожного покрытия. Одним из таких является дорожный отрезок от магазина, находящегося в здании ”Черный лебедь”, до бывшего здания Китайского посольства (Нарвское шоссе, 100). Изменение организации дорожного движения, которое начнется в 5 утра в понедельник, как раз коснется именно этого отрезка дороги. Просим всех участников дорожного движения следить за временными дорожными знаками и, по возможности, использовать параллельные улицы Лаагна теэ и Гонсиори”, — посоветовал старейшина КесклиннаВладимир Свет.
Строительные работы на данном отрезке дороги будут завершены 17 августа к вечеру. Затем схема движения 2+2 ряда движения будет восстановлена.
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