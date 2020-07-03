ФОТО | Сыырумаа засучил рукава и начал работы по сносу в тюремном дворе

Известный эстонских предприниматель Урмас Сыырумаа начал сегодня работы по реконструкции купленной недавно Батарейной тюрьмы. Первыми под снос пошли прогулочные блоки. Батарейная тюрьма, которая является также исторической Батарейной морской крепостью, должна быть реконструирована к 2026 году, но уже этим летом Сыырумаа планирует открыть внутренний двор для горожан.
Урмас Сыырумаа купил объект у компании Riigi Kinnisvara, управляющей государственной недвижимостью, за 4,6 млн евро в конце прошлого года. На территории бывшего тюремного комплекса площадью 40 000 квадратных метров, планируется построить офисные помещения и гостиницу.
Тюремный двор будет открыт для посетителей в июле.
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