ФОТО | Сыырумаа засучил рукава и начал работы по сносу в тюремном дворе

Урмас Сыырумаа купил объект у компании Riigi Kinnisvara, управляющей государственной недвижимостью, за 4,6 млн евро в конце прошлого года. На территории бывшего тюремного комплекса площадью 40 000 квадратных метров, планируется построить офисные помещения и гостиницу.

Тюремный двор будет открыт для посетителей в июле.