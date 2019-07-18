ФОТО | Сюрпризы от Нолана продолжаются! Народ собрался на фестиваль в парке Кивила

Сегодня в 15:00 в Ласнамяэ начался Фестиваль парка Кивила. В недавно открывшемся парке гостям праздника предлагают разного рода аттракционы, представлены различные виды искусства, в том числе музыка, спорт и, конечно, есть, чем перекусить. Это третье мероприятие в рамках программы "Кинолето Ласнамяэ".
Как сообщала Раэпресс, на Фестивале парка Кивила молодые люди смогут принять участие в соревнованиях по волейболу, уличному воркауту, настольному теннису и катанию на самокатах, причем победителям предусмотрены призы. Кроме того, любители езды на самокатах смогут поучаствовать в мастер-классе, где своими умениями поделятся молодые люди из общества поклонников экстремальных видов спорта "Винтовая лестница" (”Keerdtrepp”.)
Попробовать свои силы также можно будет на специальной стене для скалолазания, в "foot darts", на батуте и в зорбинге. Кроме того, в программе фестиваля ознакомление с таким видом уличного искусства, как суперграфика. Подкрепиться можно будет в палатках со стрит-фудом. В заключение фестивального дня выступит группа "Вокруг солнца" ( Around The Sun), которая поднимется на сцену в 19:00. Мероприятие бесплатное.
”Кинолето Ласнамяэ” проводится в сотрудничестве с городом Таллинном кинокомпанией Funfair Films Limited и их местным представителем OÜ Allfilm. Культурные мероприятия проходят одновременно со съемками нового голливудского фильма "Tenet" (”Догма”). Следующим мероприятием в рамках ”Кинолета” станет "Семейный день в парке Паэ", который намечен на субботу, 20 июля, и в программе которого с 15:00 до 19:00 будут проходить различные состязания и мастер-классы.
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
Подводники потушили огонь: что их убило на самом деле
Миф о милых ежиках: чем зверьки опасны для человека
«Не убивай, я же люблю тебя»: страшная история хоккеиста СКА