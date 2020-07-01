ФОТО | Swedbank обновляет дизайн банковских карточек

Новый дизайн основан на хорошо известном и популярном символе Swedbank (дуб), который теперь получил более простую и ясную форму, а визуальный образ карточки стал более тёплым и привлекательным. Цветовая палитра, основанная на фирменных цветах Swedbank, помогает клиентам легко распознавать и отличать карточки от других, как в физической, так и в цифровой среде.

swedbank

”Мы предлагаем нашим клиентам свежий и простой дизайн, оптимизированный для использования в цифровых средах. Мобильные бесконтактные платежи чрез наши приложения для Android и Apple Pay пользуются у клиентов популярностью. За год платежи с помощью смарт-устройств среди наших клиентов выросли в десять раз. Новый дизайн хорошо сочетается с нашими цифровыми решениями — при оплате карточка чётко различима на экране телефона. Тип карточки (дебетовая или кредитная) теперь различим более чётко. Категория карточки (дебетовая или кредитная) указана на лицевой стороне карточки”, — прокомментировала директор подразделения услуг для клиентов Эде Раагметс.

swedbank

”Переход на карточки с новым оформлением будет постепенным. Прежде всего, мы используем запасы уже существующих карточек. Первые карточки с новым дизайном начнём выдавать клиентам этим летом. Переход к новому дизайну будет происходить с минимальным воздействием на окружающую среду. Мы не производим лишнего пластика”, — добавила Раагметс.

На цифровых каналах дизайн изменится для клиента уже в июле. Таким образом, клиенты могут сразу начать использовать новый дизайн на цифровых каналах, несмотря на то, что в кошельке пока лежит карточка со старым дизайном.

Новый дизайн не меняет функциональность карточек для клиента. Ограничения, установленные клиентом, бесконтактные платежи и другие функции текущей карточки остаются в силе.