ФОТО | Свобода! Советник евродепутата Свена Миксера бегал голым в центре Брюсселя

Советник Мейкар заключил пари с одной женщиной — кто быстрее пробежит 100 метров. Кто проиграет — должен пробежать эту же дистанцию, но без одежды.

Состязание прошло в центре Бельгийской столицы, на открытом стадионе Cinquantenaire, который, кстати, находится рядом со зданием Европейской комиссии.

Мейкар победил. Девушке пришлось выполнять задание, но сам советник, чтобы подруге было менее дискомфортно, разделся и составил ей компанию будучи абсолютно голым.

В распоряжении журнала Kroonika оказались фотографии, на которых все видно. Для просмотра только лицам старше 18 лет!

"Бегун" не был рад, когда узнал, что фотографии зальют в интернет. "Что я должен сделать, чтобы вы не публиковали их?" — спросил он у журналистов и привел причины, по которым Kroonika не должна их публиковать. Также он удивился, что его друзья отправили приватные фото журналистам.