ФОТО | Суперграфика в виде буквы Õ украсит фасад еще одного дома в Ыйсмяэ

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги на создание работы „Õ II” художников вдохновило само название Ыйсмяэ, живущие здесь люди и окружающая среда. ”Исходя из этого, на будущей картине будет изображена сама буква, в середине которой располагается стилизованный пруд, вокруг которого общую композицию образуют растения и характерные району здания”, — пояснил старейшина.

Вот как будет выглядеть новая суперграфика:

Foto: Haabersti linnaosavalitsus

Первая работа серии ”Õ” посвящена болоту Ыйсмяэ, которое образовалось около 1000 лет назад, на котором растут многие охраняемые виды растений и орхидей.

По заказу коммунального департамента и департамента окружающей среды, уже пятый год подряд в столице проходят работы по украшению фасадов многоквартирных домов суперграфическими картинами. В этом году суперграфические картины под названием ”Õ” и ”Liivakell” (Песочные часы) будут нанесены соответственно на фасады домов по адресу Ыйсмяэ теэ, 2 и Палласти, 34В. Автор обеих работ Андреас Луйгас, фирма Finostilo OÜ, которая и выиграла проведенный городом конкурс суперграфики.

Работы по созданию на фасаде дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 2 суперграфической картины ”Õ” начнутся 3 августа и завершатся 28 августа. Договорная стоимость работы составит 28 000 евро.

Суперграфика отличается от граффити тем, что известен автор, создание произведения санкционировано, а само творение органически вписывается в картину города. Впервые настенная графика появилась на домах Таллина в 2016 году.