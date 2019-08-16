16.08.2019, 07:20
ФОТО: Суета у конторы Danske Bank в центре Таллинна. Что происходит?
В четверг около банковского автомата на стене конторы Danske Bank в Таллинне стояла машина и микроавтобус.
В четверг около банковского автомата на стене конторы Danske Bank в Таллинне стояла машина и микроавтобус.
На прошлой неделе через боковую дверь из конторы Danske Bank выносили мебель для погрузки в грузовики. Неужели банк действительно закрывает контору в Таллинне?
Однако суета вокруг банковского автомата была вызвана сменой логотипа на нем. Уже давно нет сети банкоматов Nordea и Danske, теперь это банкоматы Luminor и Danske. Поэтому на банкоматах был поменян логотип Nordea на логотип Luminor.
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