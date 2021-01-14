14.01.2021, 09:18

ФОТО: Суд заключил подозреваемых в коррупции Хиллара Тедера и Керсти Крахт под стражу

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Hillar Teder ja Kersti Kracht võeti vahi alla 14.01.2021 Foto: Andres Putting

Харьюский уездный суд решил заключить подозреваемых в коррупции бизнесмена Хиллара Тедера и советника министра финансов Марта Хельме Керсти Крахт под стражу на срок до двух месяцев. Об этом вчера ходатайствовала прокуратура.

"Есть основание полагать, что Хиллар Тедер по-прежнему будет игнорировать действующие в обществе нормы", — пояснил судья.

"В отношении Керсти Крахт, по оценке суда, есть подозрение, что она может продолжить совершать преступления", - добавил он.

Согласно подозрению, Тедер и генсек центристов Михаил Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов (пройдут 17 октября 2021 года). В ответ на это связанная с Тедером фирма Porto Franco должна была получить право на строительство выезда из парковки на принадлежащей городу земле. Подозрение в торговле влиянием как юридическое лицо получила и Центристская партия.

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Также согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке советнице министра финансов Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками КаПо.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки.

Кроме того, подозрение предъявлено двум предпринимателям, имена которых пока не разглашаются.

Коррупционный скандал привел к отставке премьер-министра Юри Ратаса.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.

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