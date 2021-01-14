ФОТО: Суд заключил подозреваемых в коррупции Хиллара Тедера и Керсти Крахт под стражу

"Есть основание полагать, что Хиллар Тедер по-прежнему будет игнорировать действующие в обществе нормы", — пояснил судья.
"В отношении Керсти Крахт, по оценке суда, есть подозрение, что она может продолжить совершать преступления", - добавил он.
Согласно подозрению, Тедер и генсек центристов Михаил Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов (пройдут 17 октября 2021 года). В ответ на это связанная с Тедером фирма Porto Franco должна была получить право на строительство выезда из парковки на принадлежащей городу земле. Подозрение в торговле влиянием как юридическое лицо получила и Центристская партия.
Также согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке советнице министра финансов Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками КаПо.
Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки.
Кроме того, подозрение предъявлено двум предпринимателям, имена которых пока не разглашаются.
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