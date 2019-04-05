ФОТО: Строительство Рейди теэ привело к большим пробкам на улицах Кадриорга

Связанные со строительством Рейди теэ изменения в движении привелик тому, что на Нарва маантеэ, Пирита теэ и улицах Кадриорга появились серьезные пробки.
На данный момент строительство Рейди теэ затрагивает три перекрестка — у памятника ”Русалка”, у торгового центра Nautica и перекресток улиц Петроолеуми и Туукри.
25 марта был закрыт левый поворот с улицы Пирита на Нарвское шоссе. С 1 апреля закрылся и правый поворот с Нарвского шоссе на улицу Пирита. Попасть из Пирита к Певческому полю и обратно можно по улицам Румму и Козе.