ФОТО: Строительство Рейди теэ привело к большим пробкам на улицах Кадриорга

На данный момент строительство Рейди теэ затрагивает три перекрестка — у памятника ”Русалка”, у торгового центра Nautica и перекресток улиц Петроолеуми и Туукри.

25 марта был закрыт левый поворот с улицы Пирита на Нарвское шоссе. С 1 апреля закрылся и правый поворот с Нарвского шоссе на улицу Пирита. Попасть из Пирита к Певческому полю и обратно можно по улицам Румму и Козе.