24.07.2019, 20:05
ФОТО: Строительство Рейди теэ идет полным ходом
Строительство трассы Рейди теэ идет полным ходом. Согласно плану, объект будет сдан к концу года.
Строительство трассы Рейди теэ идет полным ходом. Согласно плану, объект будет сдан к концу года.
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