24.07.2019, 20:05

ФОТО: Строительство Рейди теэ идет полным ходом


rus.delfi.ee
EST 5
Galerii: 31 pilti
Reidi tee ehitus 24.07.2019 Foto: Andres Putting

Строительство трассы Рейди теэ идет полным ходом. Согласно плану, объект будет сдан к концу года.

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