ФОТО | Стритрейсерам наплевать на запреты! На парковке центра Ülemiste собралась большая компания с сотней машин

Полевой руководитель Кесклиннаского отделения полиции Вадим Куперштейн рассказывает Delfi, что вчера около 22 часов на парковке торгового центра Ülemiste собралось около 100 автомобилей. "Полиция съездила на место проверить ситуацию и напомнила людям об установленных ограничениях на передвижение и сбор. Большинство людей поняли разъяснения, но мы также сделали несколько предписаний о нарушении правила 2+2, — отмечает он. — Также мы ограничили въезд на парковку, чтобы остановить сбор. Примерно час спустя большинство собравшихся спокойно покинули парковку".

Куперштейн добавляет, что на финишной прямой чрезвычайного положения запрещенные собрания по сравнению с началом или серединой чрезвычайного положения не участились. "Если, так сказать, в разгар полиция получала около 100 связанных с коронавирусом вызовов в день, то, например, 13 мая восемь и 14 мая 18 вызовов".

Полиция напоминает людям, что окончание чрезвычайного положения не означает полной отмены ограничений на передвижение и сбор. Например, и после 18 мая людям следует соблюдать правило 2+2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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