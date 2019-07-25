25.07.2019, 12:23

ФОТО | Стрельба, взрывы и безумные гонки на Лаагна теэ. Похоже, блокбастер Нолана будет по-настоящему захватывающим!


rus.delfi.ee
EST 20
Filmivõtted Laaga teel 25.07.2019
Filmivõtted Laaga teel 25.07.2019Foto: Andres Putting

Сегодня — последний день съемок блокбастера Кристофера Нолана на Лаагна теэ. И, похоже, сцена будет действительно, захватывающей. Здесь есть все: от стрельбы и взрывов до безумной погони.

На месте присутствует и супруга Нолана Эмма Томас, по совместительству сопродюсер фильма.

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