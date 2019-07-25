ФОТО | Стрельба, взрывы и безумные гонки на Лаагна теэ. Похоже, блокбастер Нолана будет по-настоящему захватывающим!

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Filmivõtted Laaga teel 25.07.2019 Foto: Andres Putting

Сегодня — последний день съемок блокбастера Кристофера Нолана на Лаагна теэ. И, похоже, сцена будет действительно, захватывающей. Здесь есть все: от стрельбы и взрывов до безумной погони.