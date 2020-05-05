ФОТО | Стратегические бомбардировщики США провели учения в воздушном пространстве Эстонии

Министр обороны Юри Луйк отметил, что для НАТО и нашего региона конктретно учения стартегических бомбардировщиков США в нашем воздушном пространстве - важный знак того, что американцы серьезно относятся к своей роли по защите стран Балтии.
"Особо важным считаю то, что стратегические бомбардировщики отрабатывают свои задачи, участвуя в наших учениях "Весенний шторм", - сказал Луйк.
Два самолета B-1 Lancer прибыли в Эстонию из США с базы ВВС Эллсуорт (Южная Дакота), проведя в полете 24 часа (с дозаправкой в воздухе).
На центральном полигоне Сил обороны учебное бомбометание проводилось в координации с военными Эстонии, Великобритании и Дании.
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