ФОТО | Странная парковка в центре Таллинна: неухоженная зона, брошенные машины, штрафы и горы снега. Законно ли это?

Если вам приходилось проезжать на автомобиле или прогуливаться по улице Логи недалеко от Горхолла, вы, вероятно, замечали у дороги парковку, которая больше напоминает заброшенное место. Особенно ужасными условия на парковке становятся во время проливных дождей, превращая всю зону в настоящее болото.

Внешний вид этого места настолько удручает, что многие думаю, что на эту зону не распространяются правила платной парковки. Поэтому частенько здесь можно увидеть оставленные на длительное время автомобили, о которых, как кажется, позабыли их владельцы. Однако сотрудники парковки, осуществляющие постоянный контроль в центре города, щедро раздают штрафы и оставляют квитанции на лобовом стекле.

Машины стоят на парковке по несколько месяцев.



* Фотография сделана в октябре



* Фотография сделана в декабре

Согласно Закону о дорожном движении, парковка — это территория, предназначенная для стоянки транспортных средств, оборудованная конструктивно или при помощи средств организации дорожного движения и состоящая из парковочных мест и соединяющих их элементов дороги.

Один из читателей Ärileht усомнился в законности выписываемых штрафов за стоянку машин. По его словам, эта территория (кадастровый номер 78401: 101: 3767), расположенная на улице Logi, является скорее зеленой зоной, чем организованным местом для парковки машин.

Согласно земельному кадастру, участки со стороны улицы Логи и Горхолла, используемые сейчас в качестве парковки, принадлежат городу Таллинн. Кроме того, к городскому имуществу относится и большая необустроенная зона, расположенная рядом. Территория со стороны порта относится уже к Tallinn Sadam AS.

Заместитель мэра Таллина Андрей Новиков не видит проблем с использованием территории на улице Логи в качестве автомобильной парковки.

Работы по благоустройству запланированы на весну



”Автостоянка на улице Логи расположена на 15 различных объектах недвижимости, принадлежащих Таллинну и предназначенных для коммерческих, транспортных и жилых целей. Поскольку объект находится в зоне платной парковки в центре города и используется как стоянка, штрафы за парковку транспортных средств, нарушающих условия парковки, в любом случае подлежат оплате”, — подчеркнул Андрей Новиков.