20.02.2021, 11:15

ФОТО | Странная парковка в центре Таллинна: неухоженная зона, брошенные машины, штрафы и горы снега. Законно ли это?

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Andres Putting
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Parkimistrahvide üleküllus Linnahalli kõrval 27.10.2020 Foto: Andres Putting

В Таллинне возле Горхолла расположена платная парковка, которая при дождливой погоде больше похожа на грязное болото, чем на место для автомобилей. Ни город, ни транспортная администрация не видят в этом проблемы, утверждая, что на парковке есть все необходимые дорожные знаки. Помимо машин, на лобовых стеклах которых постоянно виднеются штрафные квитанции, на парковку теперь стали свозить снег со всего города, пишет Ärileht.

Если вам приходилось проезжать на автомобиле или прогуливаться по улице Логи недалеко от Горхолла, вы, вероятно, замечали у дороги парковку, которая больше напоминает заброшенное место. Особенно ужасными условия на парковке становятся во время проливных дождей, превращая всю зону в настоящее болото.

Logi tänava parkla

Внешний вид этого места настолько удручает, что многие думаю, что на эту зону не распространяются правила платной парковки. Поэтому частенько здесь можно увидеть оставленные на длительное время автомобили, о которых, как кажется, позабыли их владельцы. Однако сотрудники парковки, осуществляющие постоянный контроль в центре города, щедро раздают штрафы и оставляют квитанции на лобовом стекле.

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Машины стоят на парковке по несколько месяцев.

Autod Logi tänava parklas 27. oktoobril 2020
* Фотография сделана в октябре

Autod Logi tänava parklas 29. detsembril 2020
* Фотография сделана в декабре

Согласно Закону о дорожном движении, парковка — это территория, предназначенная для стоянки транспортных средств, оборудованная конструктивно или при помощи средств организации дорожного движения и состоящая из парковочных мест и соединяющих их элементов дороги.

Один из читателей Ärileht усомнился в законности выписываемых штрафов за стоянку машин. По его словам, эта территория (кадастровый номер 78401: 101: 3767), расположенная на улице Logi, является скорее зеленой зоной, чем организованным местом для парковки машин.

Logi tänav T2 kinnistu

Согласно земельному кадастру, участки со стороны улицы Логи и Горхолла, используемые сейчас в качестве парковки, принадлежат городу Таллинн. Кроме того, к городскому имуществу относится и большая необустроенная зона, расположенная рядом. Территория со стороны порта относится уже к Tallinn Sadam AS.

Заместитель мэра Таллина Андрей Новиков не видит проблем с использованием территории на улице Логи в качестве автомобильной парковки.

Работы по благоустройству запланированы на весну


”Автостоянка на улице Логи расположена на 15 различных объектах недвижимости, принадлежащих Таллинну и предназначенных для коммерческих, транспортных и жилых целей. Поскольку объект находится в зоне платной парковки в центре города и используется как стоянка, штрафы за парковку транспортных средств, нарушающих условия парковки, в любом случае подлежат оплате”, — подчеркнул Андрей Новиков.

”Необходимость дополнительных работ по благоустройству дорожного покрытия можно будет оценить весной после улучшения погодных условий”, — отметил он, добавив, что город осведомлен о проблеме. По словам Андрея Новикова, городские власти знают, что в настоящее время трудно отличить эту парковку от зеленой зоны, а из-за грузового транспорта и интенсивности движения дорожное покрытие там находится в плохом состоянии. ”Однако дорожные знаки установлены на территории правильно, водители могут четко различать, где можно припарковаться бесплатно, а где — нет”, — сказал Новиков.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov

Заместитель мэра также отметил, что, поскольку погодные условия в настоящее время не благоприятствуют озеленению, Таллиннское управление окружающей среды и коммунальных услуг планирует весной организовать благоустройство этой территории таким образом, чтобы зона парковки была четко отделена и ухожена.

Место для сбора снега


Снежная зима заставила коммунальные службы организовать в городе места для сбора снега. Одним из таких мест стала парковка на улице Логи. Теперь снег, который скопился на улицах центральной части Таллинна, привозят сюда. Насколько часто в городе используются платные стоянки для хранения снега?

Parklasse ladustab linn ka lund

”Само по себе хранение на автомобильных парковках снега, собранного с таллиннских дорог и улиц, не является запрещенным занятием или чем-то беспрецедентным. Автостоянка на улице Логи расположена немного в стороне от основной парковки, поэтому мы сочли разумным и целесообразным выделить там часть территории под хранение снега”, — пояснил глава Транспортного управления Андрес Харьо.

По его словам, в зимний период содержание дорог является одним из приоритетов города, а уборка снега — неизбежным занятием. ”В экстремальных условиях необходимо найти в черте города подходящие места для хранения снега, даже за счет временного использования платных парковок”, — добавил он.

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