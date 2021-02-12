ФОТО | Сторонники традиционных семейных ценностей устроили пикет у здания КаПо

”Мы видим, что в случае с КаПо речь идет о своего рода государстве в государства, у которого имеется огромная власть и которое является сверхсекретным, но которое в то же время отчитывается о своей деятельность столь формально и минимально, что по сути у государства отсутствует над ним надзор”, — сказал руководитель ЦУ Варро Вооглайд.

По его словам, совершенно непонятно, почему нельзя было выйти с коррупционным скандалом на следующий день после голосования. Причем, как отмечает Вооглайд, КаПо отказалась отчитываться не только перед общественностью, но и перед специальной комиссией по надзору за учреждениями безопасности.

Коррупционный скандал с Porto Franco привел к отставке премьер-министра Юри Ратаса и развалу коалиции, что в свою очередь привело к тому, что Рийгикогу проголосовал против проведения референдума о браке.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.

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