02.02.2020, 18:50
ФОТО | Сторонники EKRE отмечают столетие Тартуского мира факельным шествием(8)
Если избранные гости отмечают годовщину Тартуского мира в концертном доме "Ванемуйне", то в это же время народные массы собрались на мероприятие EKRE, где вдобавок к факельному шествию запланированы также совместное пение и речи.
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