ФОТО | Столичный пруд Шнелли все больше напоминает болото. Когда город его наконец очистит?

Последний раз пруд Шнелли тщательно чистили еще более 30 лет назад. Поэтому зимой Таллинн начал закупку для осушения пруда, очистки его сухим методом, восстановления и облагораживания окрестностей пруда и парковой зоны. Однако закупка провалилась, так как предложенные цены значительно превышали выделенный бюджет.

Исполняющая обязанности старейшины Кесклинна Ану Аус сообщила Delfi, что недавно управа района получила положительный ответ насчет дополнительного финансирования и сейчас идет подготовка новой закупки по очистке пруда Шнелли.

Она отметила, что это сложный и долгий процесс, но со своей стороны Кесклинн в качестве временного решения регулярно очищает пруд от мусора и грязи, которые очень быстро появляются там вновь.