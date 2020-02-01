ФОТО | Столичные власти никак не приведут в порядок скамейки в парке Таммсааре

Тогда заместитель директора департамента Рейо Весиаллик ответил изданию, что городские власти обсуждают этот вопрос с поставщиком. Но и через 9 месяцев ситуация не изменилась - скамейки по-прежнему всё еще в парке, только в более худшем состоянии. Вид небольших столиков, находящихся рядом со скамейками, тоже оставляет желать лучшего.

По утверждению Весиаллика, департамент для выяснения причин порчи скамеек заказал экспертизу. До получения ее результата говорить о причинах не представляется возможным.

Подготовительная работа для объявления тендера на приведение скамеек в порядок проведена. Город расходы покроет сам, а когда выяснится стоимость работ, то эту сумму востребуют по гарантии у поставщика.

В порядок скамейки должны привести к середине мая.